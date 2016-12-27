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غدًا..عبير صبري ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

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غدًا..عبير صبري ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC غدًا..عبير صبري ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

عبير صبرى

 

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة عبير صبري ضيفة، غدًا، على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، وسهير جودة، على شاشة cbc، وذلك في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث عبير صبري، خلال الحوار عن رحلتها في عالم الفن، وكيف نجحت في الوصول إلى النجومية؟، وما أبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها؟، وكيف تغلبت عليها؟.

كما تتحدث الفنانة عن حياتها الشخصية ورؤيتها للحب والزواج والمنزل، وما الذي يعنيه الحب بالنسبة لها؟، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

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