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الحكم على 8 متهمين بجلب 8 ملايين قرص ترامادول وذخائر من تركيا 29 ديسمبر

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الحكم على 8 متهمين بجلب 8 ملايين قرص ترامادول وذخائر من تركيا 29 ديسمبر الحكم على 8 متهمين بجلب 8 ملايين قرص ترامادول وذخائر من تركيا 29 ديسمبر

>كتبت ندى سليم

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بجلب 8 ملايين قرص مخدر، للنطق بالحكم فى جلسة 29 ديسمبر الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبد الله، وعضوية المستشارين خليفة مسعود،والسعيد الصالحى، وسكرتارية حسن الصيفي ومحمد شعراوى والسيد شحاته.

تعود تفاصيل القضية رقم 10114 لعام 2014، إلى ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 ملايين قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و2850 طلقة خرطوش، وخمس سيارات تستخدم فى عمليات نقل المضبوطات، وتبين من التحقيقات التى كانت أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين وهم كل من عصام سعداوى،رئيس مجلس إدارة اتوموتيف السعداوى، ونبيل السعداوى،مدير شركة، وابراهيم عودة صاحب مزرعة، والسيد عودة، مقاول، واسماعيل محمد، كامل حميدة، وجمعة محمود، وسعيد محمد، قاموا بجلب شحنة كبيرة من أقراص الترامادول بقصد الاتجار بها من دولتى تركيا وليبيا لترويجها داخل البلاد.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهم الأول والثالث والخامس تولى مهمة إعداد وتجهيز عدد من مراكب الصيد فى حالة تعذر إنزال الشحنات عبر الموانىء الشرعية بالسواحل الليبية، فى حين تولى المتهم الثانى والرابع بتخزين تلك الشحنة عند وصولها،وفى مايو 2014 اتجه المتهم الثالث والخامس إلى تركيا لجلب شحنة من الأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر وتخزينها داخل حاويات بمينائى مارسين التركى، وماغوستا القبرصي واتمام تلك الصفقة عبر مركب تجارى يدعى"سلطان" تتحدد مهمته فى نهريب تلك الشحنة داخل البلاد عبر موانىء بورسعيد.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، التى أسندت إليهم تهمة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة والذخائر داخل البلاد.

 


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