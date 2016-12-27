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ضبط 29 عاطلاً بحوزاتهم 13 قطعة سلاح و5 كيلو حشيش بالقليوبية

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ضبط 29 عاطلاً بحوزاتهم 13 قطعة سلاح و5 كيلو حشيش بالقليوبية ضبط 29 عاطلاً بحوزاتهم 13 قطعة سلاح و5 كيلو حشيش بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

 

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 29 عاطلا بحوزاتهم 13 قطعة سلاح، و2655 قرص مخدر، و5 كيلو حشيش.  

 

نفذ اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العميد محمد الالفى رئيس مباحث القليوبية، ورؤساء افرع البحث الجنائى بالقليوبية، وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم 3بندقية آلية، و10فرد خرطوش و2 كيلو، و495 جرام حشيش، و2655 قرص مخدر، و كيلو هيروين، وكيلو و500 جرام من نبات البانجو.

 

تم اخطار اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير امن القليوبية، وصدرامر بتحرير محاضر للمتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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