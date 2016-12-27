لماذا يخضع لاعبو المنتخب لتحليل "D N A"؟.. حازم إمام ولهيطة يجيبان

كتب ــ حاتم رضا

أعلن اتحاد الكرة مؤخرا، عن عقد شراكة مع شركة إنجليزية هى "DNA FIT" الخاصة بتحاليل البصمة الوراثية التى ستطبق على لاعبى المنتخب الوطنى الأول.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لكشف أهمية تحاليل البصمة الوراثية بالنسبة للرياضيين عامة ولاعبى كرة القدم خاصة، ومدى الاستفادة من ذلك البرنامج فى وضع برنامج طبى وعلاجى واستشفائى للاعبين، كل لاعب على حدة، من خلال استخدام التقنيات العلمية الحديثة وبرنامج الـ DNA يمكننا معرفة قدرة الاستشفاء الخاصة بكل لاعب ومدى احتمالية تعرضه للاصابات المختلفة وطرق الوقاية منها مع القدرة على وضع برنامج غذائى خاص لكل لاعب طبقا لنتيجة التحاليل .

فى هذا الصدد، قال حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أن الشراكة مع الشركة الإنجليزية هى توجه جديد ينتهجه اتحاد الكرة ليكون من السباقين فى تقديم خدمات جديدة ومتميزة للاعب المصرى، فكرة القدم ليست ملعب ومدرب ولاعب جيد فقط، ولكن المهم الآن كيفيه تحسين الأداء والمحافظة عليه بحيث يكون اللاعب المصرى دائما فى حالة بدنية وذهنية وصحية عالية .

وأضاف أن الاتحاد المصرى الآن يفكر خارج الصندوق وان البداية ستطبق على المنتخب المصرى الاول من ثم ستطبق على باقى المنتخبات، ونتمنى من الأندية أن تحذو نفس هذا النهج العلمى فى الرياضة الذى سيفيدها لانها دائما ما تشتكى من حالات اجهاد اللاعبين من كثرة المشاركات فى المباريات فى المسابقات المختلفة .

فى السياق ذاته، قال مدير المنتخب المهندس ايهاب لهيطة: إن الاستفادة المرجوة من نتائج التحاليل ستظهر على المدى البعيد، وأن البرنامج لم يوضع فقط من أجل كأس الأمم الأفريقية، بل هى شراكة مفتوحة مع الشركة الإنجليزية، وأن مدى التزام اللاعبين بالبرنامج الخاص بهم هو ما سيحدد استمرارية اللاعب طبقا لنتائج التحاليل الخاصة بهم.

وأضاف أن الشركة ستبدأ التحاليل أولا مع اللاعبين المحترفين بالخارج من خلال إرسال الشركة الإنجليزية مندوبين عنها إلى الأندية التى يلعب بها هؤلاء اللاعبين، أما باقى لاعبى المنتخب المتواجدين بالقاهرة سيتم إجراء التحاليل عن طريق فرع الشركة بمصر.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، أن تطبيق هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى على لاعبى كرة القدم المصريين من خلال التزامهم بالبرنامج الغذائى الذى سيوضع خصيصا لكل لاعب طبقا لنتيجة التحليل، مما سيؤدى ليس فقط لارتفاع الأداء البدنى، ولكن أيضا الأداء الذهنى والقدرة على التحمل وتجنب الإصابات وسرعة الاستشفاء .. وأنه سيكون هناك متابعة دورية من جانب الجهاز الطبى للمنتخب المصرى لكل لاعب لضمان جدية التزامه بالبرنامج الخاص به.