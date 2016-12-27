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وفد سياحي إندونيسي يصل مطار القاهرة الدولى

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وفد سياحي إندونيسي يصل مطار القاهرة الدولى وفد سياحي إندونيسي يصل مطار القاهرة الدولى

أرشيفية

 

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، وفدًا سياحيًا من إندونيسيا لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات، وتم استقبالهم من خلال فرق العلاقات العامة بالمطار، برئاسة حمدي عبدالعزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصولهم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن الوفد السياحي الإندونيسي وصل على الطائرة الأردنية بمبنى الركاب الجديد 2 بالمطار، على أنغام الطبل البلدي والمزمار، وبابا نوبل كان في استقبالهم خارج صالة الوصول.

وأضافت المصادر، أن الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة البروتوكولات بالمطار، قام بالإشراف علي إنهاء إجراءات وصول الوفد السياحي.

 

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