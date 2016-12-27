المنتج ريمون مقار يعلن ضم 7 وجوة جديدة لمسلسل “لعبة الصمت”

أعلن المنتج ريمون مقار عن ضم 7وجوة جديدة لمسلسل “لعبة الصمت”،وذلك مع بداية تصويره اليوم الثلاثاء.

> ريمون كشف عن إختيار شركة “فنون مصر” المنتجه للمسلسل لسبعة مواهب ،وهم محمد عز ، محمود متولى ، عمر زكريا، ،مايان السيد ، منى فاروق ، روان الغابه ،وعمر الشناوى.

> يذكر أن مسلسل “لعبه الصمت” يعد اول بطولة مطلقة للفنان ياسر جلال ،ويشاركه العمل الفنانون .هنا شيحه ،محمود عبد المغنى ،دينا فؤاد، علا غانم ،إيهاب فهمى ،عزت ابو عوف ،ويقوم بإخراجه احمد سمير فرج،عن معالجه درامية و سيناريو و حوار محمد اسماعيل امين.