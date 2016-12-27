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وزير القوى العاملة يوجة بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين علي مصرى بالكويت

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وزير القوى العاملة يوجة بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين علي مصرى بالكويت وزير القوى العاملة يوجة بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين علي مصرى بالكويت
أصدر وزير القوي العاملة محمد سفعان ، توجيهات فورية  لمكتب التمثيل العمالية التابع للوزارة بسفارة بالكويت ، بمتابعة واقعة اعتداء 5 كويتين علي المواطن المصري حمادة محمد حامد أحمد  البالغ من العمر45 عاما، وذلك في أثناء عمله لدي جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية بالكويت.

 

وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة ، إن سعفان تواصل مع المواطن المصري تليفونيا ، مشددا علي تقديم كل الدعم له والوقوف بجانبه من جانب الوزارة ، ومن جانب السفيرة هويدا عبد الرحمن رئيس البعثة القنصلية، وكلف المستشار العمالي جمال سيد أحمد  ، بمتابعة المحضر الذى حرره  المواطن المصري المعتدي عليه لحفظ حقه.

 وتلقي الوزير تقريرا عاجلا اليوم الثلاثاء من المستشار العمالي بالكويت ، يشيرا إلي أنه تم بحضوره والمعتدي عليه  تحرير المحضر رقم 345 لسنه 2016 بـ "مفرده الصليبخات" تحت مادة اعتداء بالضرب ،وذلك بعد تصحيح الوصف الوارد بالتقرير الطبى وكان مشاجرة وتبادل بالضرب، ومن المقرر تحويل المجنى عليه إلى الطب الشرعى اليوم أو غدا الأربعاء لبيان ما به من اصابات.

 

وأضاف  البيان ،  أن هناك عامل بالجمعية ،يدعي رمضان محمد رياض عبد القوى  ومعتدى عليه أيضاـ وعلي الرغم ما به من اصابات متمثله في  6 غرز، إلا أنه  رفض تحرير محضر، ولكنه شهد مع المجنى عليه حمادة محمد حامد أحمد، ذاكرا  أنه سيتداخل فى القضية مع المجنى عليه .

 

وفي نفس السياق طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية  ،  من المجنى عليه حمادة محمد حامد أحمد ،الإصرار وعدم التنازل عن حقه، مقدما كل  الدعم المادى والقانونى  ، مشيرا إلي أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجناه للحصول على حقوقها والتعويضات القانونية .

 

ووجه العامل المعتدي عليه الشكر لوزير القوي العاملة ، والسفيرة رئيس البعثة القنصلية ومكتب التمثيل العمالي لدورهم الجيد فى التواصل والمتابعة معه ، وحضور محاميين من السفارة معه، فضلا عن المستشار القانوني بالقنصلية ، ويقوم المستشار العمالي بالمتابعة أولا بأول في القضية .

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مصر 365

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