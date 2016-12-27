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تأجيل دعوى فسخ تعاقد «البارون» لـ 28 فبراير المقبل

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تأجيل دعوى فسخ تعاقد «البارون» لـ 28 فبراير المقبل تأجيل دعوى فسخ تعاقد «البارون» لـ 28 فبراير المقبل

 

قصر البارون

 

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل، لجلسة 28 فبراير للاطلاع.

وقالت الدعوى، أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذى وصل إلى القاهرة، ولم تمضِ أيام حتى انطلق سهم الغرام في قلب المليونير البلجيكي، وعشق الرجل لدرجة الجنون واتخذ قرارًا مصيريًا بالبقاء في مصر حتى وفاته.

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