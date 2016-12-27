«صحة البرلمان» تطالب الحكومة بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة مع تدرج رفع أسعار بعض الأدوية، وفقًا لهامش الربح واحتياجات السوق، على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى، اليوم، أن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس مع عدد من النواب وممثلى شركات الأدوية والمتخصصين فى هذا المجال كان هامًا للغاية، وناقش تداعيات أزمة الأدوية ووضع تصور جاد لحل الأزمة.

وأوضح أبو العلا، أنه من المتوقع أن يشهد السوق انفراجة قريبة بعد استماع رئيس الوزراء لكل التوصيات فى محاولة منه للوصول إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف ولا تمس بالمرضى أو تؤثر على نقص الأدوية خلال الفترة المقبلة.