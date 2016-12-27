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طرح 2 طن مواد غذائية ولحوم مجمدة بمغاغة بالمنيا

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طرح 2 طن مواد غذائية ولحوم مجمدة بمغاغة بالمنيا طرح 2 طن مواد غذائية ولحوم مجمدة بمغاغة بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا ، عن طرح وبيع عدد 1.5 طن من المواد الغذائية ونصف طن من اللحوم المجمدة وعدد 211 كيلو من الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية بهدف التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار.

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة ، إن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة عدد 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 6 قيراط و12 سهم منها 4 حالات تعدى بقريتي ( طمبدى ـ ميانه ) بمساحة 4 قيراط وحالتين بقرية أبا البلد بمساحة 2 قيراط و12 سهم ، وذلك خلال إحدى حملات التعدي التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي من اجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وفى سياق متصل ، قامت الوحدة المحلية برفع عدد 702 م3 من القمامة والمخلفات الصلبة منها 656م3 بالمدينة و46 م3 بالقرى التابعة لها وذلك خلال متابعة حالة النظافة اليومية على مستوى المركز.

 


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