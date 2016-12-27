الطقس في الإمارات غداً

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة .

وتوقع المركز في بيان له أن يسود البلاد اليوم وغدا طقس رطب مع فرصة لتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية والغربية فيما سيكون الطقس معتدل الحرارة ومائلا للبرودة ليلا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .. والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان .

وأشار البيان إلى وجود فرصة غدا وبعد غد لتشكل ضباب على مناطق متفرقة وإنخفاض طفيف في الحرارة وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على البحر نهارا فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان .