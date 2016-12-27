«النقل»: عرض فرنسي لتصنيع وتوريد 64 قطارًا للخط الثالث للمترو

استقبل الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، وزير الدولة الفرنسى للتنمية والفرانكفونية جان مارى لوجان، لبحث العروض الفرنسية لشراء قطارات للخط الثالث للمترو، وتطوير ترام الاسكندرية، وذلك بحضور أندريا باران السفير الفرنسى بالقاهرة واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وقالت وزارة النقل، فى بيان صحفى، إن الاجتماع ناقش العرض المقدم من شركة الستوم الفرنسي ، لتوريد وتصنيع عدد 64 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال قرض تجاري مقدم من شركة الستوم، وقرض ميسّر مقدم من الحكومة الفرنسية.

وأضاف سعيد، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق حاليًا في مرحلة الدراسة المالية للعروض المقدمة من كل الأطراف، مشيرًا إلى أنه تتم دراستها وتقييمها من خلال استشاري أجنبي مع الهيئة القومية للأنفاق، وأن إجراءات المناقصة ستتم في شفافية تامة بما يحقق صالح مصر.

وأوضحت الوزارة، أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تطوير ترام الأسكندرية، حيث أن هناك عرض قائم بالفعل لتمويل هذا المشروع من الجانب الفرنسي، وأن الجانبين في طريقهما للوصول إلى التفاصيل النهائية وسيتم اختيار الاستشاري من قبل وكالة التنمية الفرنسية ، وبعدها تتم إجراءات الطرح، خاصة وأنه سبق وأن تم توقيع إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة النقل في مجال إعادة تأهيل ترام الإسكندرية أثناء زيارة رئيس جمهورية فرنسا للقاهرة في أبريل الماضي.

ولفتت الوزارة ، إلى أن هناك تعاون قائم بين وزارة النقل والجانب الفرنسي يتمثل في التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل جزء من الشق الأجنبى، لعقود تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقرض قيمته 300 مليون يورو، وتمويل جزء من الشق الأجنبى لعقود تنفيذ المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى قيمته 44 مليون يورو.