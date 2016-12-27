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العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة الروسية المنكوبة

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العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة الروسية المنكوبة العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة الروسية المنكوبة

أرشيفية

 

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة المنكوبة (تو- 154) على عمق 17 مترًا، بواسطة جهاز “فالكون”، مشيرة إلى أنه سيتم نقله إلى معهد الأبحاث العلمية التابع للوزارة للتحليل والقراءة.

وأضافت الوزارة، أن عمليات البحث استمرت خلال الليل وتركزت على الاستطلاع الدقيق لقاع البحر في منطقة سقوط الطائرة.

وانتشلت فرق الإنقاذ، أمس، حطام الطائرة المنكوبة من البحر الأسود، وسط عملية بحث كبرى، فيما أعلن المسئولون الروس أن تحقيقاتهم بشأن التحطم ربما تتركز على الأخطاء التقنية أو الأخطاء التي ارتكبها الطيار، مستبعدين فرضية وقوع حادث إرهابي.

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