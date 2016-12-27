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فرنسا تخصص 175 مليون يورو لدعم الطاقة بمصر

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فرنسا تخصص 175 مليون يورو لدعم الطاقة بمصر فرنسا تخصص 175 مليون يورو لدعم الطاقة بمصر

أكد جون ماري لوجين، وزير الدولة الفرنسى للشؤون الخارجية والتنمية الدولية والمسؤول عن شؤون التنمية والفرانكفونية عزم بلاده دعم فى مجال الطاقة بقيمة 175 مليون يورو، منهم 150 مليون يورو للكهرباء، اضافة إلى 25 مليون يورو فى البترول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مع جون ماري لوجين، بمقر الوزارة ، وذلك بحضور السفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، حيث تم بحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات المصرية في الفترة الحالية.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي وناقشا المشروعات الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل تطوير ترام الرمل بالأسكندرية، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وبرنامج دعم الرعاية الصحية في المحافظات المصرية.

وبحث الجانبان، التطورات فى الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين اثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس فرانسوا اولاند، رئيس فرنسا اثناء زيارته إلى القاهرة فى شهر ابريل الماضى.

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