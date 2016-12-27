«البورصة»: 179 مليار جنيه مكاسب خلال عام 2016

(أ.ش.أ)

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، بأن رأس المال السوقى للبورصة قد حقق مكاسب قياسية خلال العام 2016، بلغت نحو 179 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 42 % عن العام الماضى، فيما تجاوز رأسمالها السوقى حاجز 600 مليار جنيه لأول مرة فى 8 سنوات، منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وقال عمران، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، بالقرية الذكية، للإعلان عن التقرير السنوى للبورصة للعام 2016، إن مؤشر البورصة الرئيسى “ايجى اكس 30″، حقق مكاسب اقتربت من 80 %، خلال العام، ليصل فى الأيام الأخيرة من السنة إلى مستوى 12500 نقطة وهو أعلى مستوى فى تاريخه.

وأضاف عمران، أن أحجام التداول سجلت أعلى معدل لها فى 7 سنوات، كما سجلت مستويات السيولة طفرة ملحوظة خلال العام لتسجل واحدة من أعلى مستوياتها فى السنوات السبع الأخيرة، لتصل قيمة التعاملات فى سوق الأسهم إلى 190 مليار جنيه، بنمو نسبته 55 % عن العام الماضى 2015.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الأداء القوى للسوق خلال الربع الرابع من العام 2016، شهد وحده طفرة بنسبة 140 %، عن متوسط قيمة التعاملات الربع سنوية، ليقفز إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه وهو أعلى قيمة تداول ربع سنوية تتحقق منذ عام 2009.