محمد عمران: البورصة حققت 179 مليار جنيه مكاسب خلال 2016

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صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، بأن رأس المال السوقى للبورصة قد حقق مكاسب قياسية خلال العام 2016 بلغت نحو 179 مليار جنيه بارتفاع نسبته 42 % عن العام الماضى، فيما تجاوز رأسمالها السوقى حاجز 600 مليار جنيه لأول مرة فى 8 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وقال عمران - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء بالقرية الذكية للإعلان عن التقرير السنوى للبورصة للعام 2016 - إن مؤشر البورصة الرئيسى /ايجى اكس 30/ حقق مكاسب اقتربت من 80 % خلال العام ليصل فى الأيام الأخيرة من السنة إلى مستوى و12500 نقطة وهو أعلى مستوى فى تاريخه.

وأضاف أن أحجام التداول سجلت أعلى معدل لها فى 7 سنوات، كما سجلت مستويات السيولة طفرة ملحوظة خلال العام لتسجل واحدة من أعلى مستوياتها فى السنوات السبع الأخيرة لتصل قيمة التعاملات فى سوق الأسهم إلى 190 مليار جنيه بنمو نسبته 55 % عن العام الماضى 2015.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن الأداء القوى للسوق خلال الربع الرابع من العام 2016 شهد وحده طفرة بنسبة 140 % عن متوسط قيمة التعاملات الربع سنوية، ليقفز إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه وهو أعلى قيمة تداول ربع سنوية تتحقق منذ عام 2009.