بلاك تشينا تعود إلى روب كارداشيان..والعائلة غاضبة

أمضت النجمة بلاك تشينا Blac Chyna ليلة عيد الميلاد مع خطيبها نجم تليفزيون الواقع الأمريكي الشهير روب كارداشيان Rob Kardashian بعد أن انفصلا لمدة يومين فقط.

وقد نشرت بلاك البالغة من العمر 28 عامًا صور احتفالهما سوياً مع طفلتهما دريم وابنها كينج كايرو من حبيبها السابق تيجا على صفحتها الخاصة في سناب شات.

وعادت النجمة منذ أيام قليلة إلى خطيبها البالغ من العمر 29 عاماً بعد يومين فقط من الانفصال وأخذها الطفلة الصغيرة معها.

ويبدو أن هذه الخطوة لم تعجب شقيقاته الثلاثة كيم Kim Kardashian وكلوي Khloe Kardashian وكورتني كارداشيان Kourtney Kardashian، حيث رفضن تمامًا الأمر خاصة بعد كل ما فعلته وكل ما ظهر منها.

وكانت بلاك شينا قد صرحت بأنها انفصلت عن خطيبها برسالة على إنستقرام قالت فيها "ساعدت روب كثيراً إلا أنني سئمت من عدم تغيّره".

ولم يمض الانفصال بسلام، إذ أن أحد قراصنة الإنترنت اخترق حساب النجمة على موقع انستقرام، ونشر بعض الصور لها، ومحادثات أظهرت أن نيتها لم تكن طيبة مع خطيبها وأفراد عائلته.

وتضمنت المنشورات صوراً فيها محادثات تتحدث فيها بلاك عن نيتها ترك خطيبها لأنه شخصية كسولة وسمين وغير آمن.

وقام المخترق بنشر بعض الصور الأخرى التي تقول بأن النجمة حاولت استخدام لقب عائلة "كارداشيان" للشهرة ولم تحب روب يوماً، إضافة إلى محاولتها استفزاز حبيبها السابق تيغا، والذي هو الآن حبيب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأخت غير الشقيقة لروب.

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