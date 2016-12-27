التضامن: وصول 100مليون دولار من البنك الدولى ضمن تمويل برنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

أعلنت نفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية عن وصول 100 مليون دولار من البنك الدولى خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك من قيمة القرض المخصص لمشروع برنامج تكافل وكرامة والبالغ قيمته 400 مليون دولار ليصل إجمالى المبالغ التى وصلت حتى الآن من البنك الدولى للبرنامج إلى 305 مليون دولار.

وأضافت الدكتورة نفين القباج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقا لمعايير الاستحقاق من عدمه، حيث يحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى.

وأوضحت أن المحور الأول من البرنامج "تكافل" يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية منها 325 جنيها للفرد بالأسرة الواحدة، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، وذلك بقيمة 60 جنيها لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه لطالب الثانوى بحد أقصى ثلاثة طلاب، شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط، وهى بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فستلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، وأنه تمت مناقشة هذا الشرط مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال والمساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى للحصول على 400 مليون دولار للمساهمة فى تمويل برنامج "تكافل وكرامة" الذى يهدف إلى صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين وأن البنك الدولى لن يحصل على فوائد عن هذه المبالغ فى الخمس سنوات الأولى، لافتة إلى أنه تم بدء صرف المساعدات الشهرية للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين ضمن برنامج "تكافل وكرامة" حيث يتضمن البرنامج مساعدة الفئات الفقيرة وكذلك كبار السن أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.