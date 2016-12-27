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مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمتهن سيارة نقل أثناء عبور الطريق بالبحيرة

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مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمتهن سيارة نقل أثناء عبور الطريق بالبحيرة مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمتهن سيارة نقل أثناء عبور الطريق بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقيت طالبة مصرعها، وأصيبت أخرى جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – حوش عيسى "فردى"، أمام قرية حفص دائرة مركز شرطة دمنهور، تم اخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة.

 

 

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور كل من " شهد أيمن عبد الفتاح مبروك"، و"روان هلال عبد الجـواد" طالبتان، للطريق المشار إليه، اصطدمت بهما السيارة "رقم ل ف أ 4281"، نقل قيادة "نادر محمود شعبان" سائق مما أدى لوفاة الأولى، وإصابة الثانية بكدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، والمصابة لذات المستشفى للعلاج.

 

وبسؤال قائد السيارة، والمصابة قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

 

 


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