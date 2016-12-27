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إحباط تهريب أسمدة مدعمة وزيت طعام وسكر تموينى للسوق السوداء بالبحيرة

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إحباط تهريب أسمدة مدعمة وزيت طعام وسكر تموينى للسوق السوداء بالبحيرة إحباط تهريب أسمدة مدعمة وزيت طعام وسكر تموينى للسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

 

 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب 8 أطنان أسمدة مدعمة وزيت طعام بالبحيرة .

 

كان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع أسمدة الزراعية كائن قرية كوم القناطر مركز أبو حمص، لحيازته وعرضة للبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وبدون فواتير داله علي مصدرها، و كمية ( 5  ) طن أسمدة زراعية مدعمه و تحرر المحضر اللازم . 

 

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الزيوت والعطارة، كائن مدينة أبو المطامير، لحيازتة وعرضه للبيع زيت طعام في تانكات مجهولة المصدر،  وغير مدون عليها أى بيانات وعلامات تجارية، حيث ضبط كمية ( 3 ) طن زيت طعام وتحرر المحضراللازم . 

 

وتم ضبط قائد السيارة رقم "360017 نقل غربية" بتجميعه علي السيارة قيادته كميات من جراكن معبأه بالمواد البترولية المدعمة " سولار "، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته عدد ( 25 ) جركن زنه الجركن 20 لتر، بإجمالي كمية ( 500 ) لتر سولار و تحرر المحضراللازم  .

 

  

كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن الجملة بأبو المطامير بالإستيلاء والتصرف في حصة المقررات التموينية المدعمه " سكر تمويني مدعم " والمخصص للتوزيع علي المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمحل تبين استيلائه وتصرفه فى كمية ( 320 ) كيلو سكر تموينى مدعم وتحرر المحضر اللازم  .

 

 

 

 

 

 

 


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