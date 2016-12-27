تشنجات العضلات.. الأسباب وطرق العلاج

كتبت: نهى طارق

تشنجات العضلات هى حالة يمكن أن تصيب أى شخص سواء كان شخصًا رياضيًا أو شخص حركته قليلة، وممارسة التمرينات الرياضية أمر مهم ولكن فى بعض الحالات قد تسبب بعض الحركات الجسدية هذه الإصابة بهذه التشنجات التى يمكن أن تصيب الذراعين أو الساقين.

توجد العديد من الأمور التى تسبب هذه التشنجات منها الجفاف ومنها نقص بعض المعادن فى الجسم وقدم موقع Organic Facts بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من هذه الحالة منها:

1- الكالسيوم

واحد من أهم المعادن المهمة للجسم وتقول الدراسات إن تقلصات العضلات سببه الأساسى قصور الكالسيوم فى الجسم، لذلك ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن واللوز والأسماك.

2- خل التفاح

خل التفاح له فوائد عديدة مختلفة للجسم يستخدم لتحسين صحة الجلد وتحسين عملية الهضم كما أن خل التفاح غنى أيضًا بالبوتاسيوم وهو أمر ضرورى للتخلص من تقلصات العضلات. البوتاسيوم مهم لتوازن السوائل ونقله داخل الجسم، فتقول الدراسات إن استهلاك خل التفاح بكميات صغيرة يمكن أن يعزز قدرة الجسم على التخلص من حدة التوتر فى تلك العضلات.

3- زيت القرنفل

زيت القرنفل مضاد قوى للالتهابات فهو علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من تشنجات فهو يساعد على تقليل تورم الأنسجة المصابة.

4- فيتامين E

أجريت العديد من الدراسات المختلفة على مدى تأثير فيتامين Eعلى تشنجات العضلات، فقالت الدراسات إن فيتامين E يساعد على تدفق الدم عبر الشرايين الأمر الذى يساعد على تخفيف هذه التشنجات.

5- الماء

الجفاف من أهم أسباب الشعور بهذه التشنجات لأن العضلات لا يصلها ما يكفيها من كميات المياه الأمر الذى يتسبب فى الإصابة بتمزق العضلات لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من هذه التشنجات بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا.