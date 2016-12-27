رئيس الوزراء المغربى يزور موريتانيا

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قالت صحيفة الطوارئ الاكترونية الموريتانية أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران سيقوم خلال الساعات القادمة بزيارة رسمية لموريتانيا.

وتتزامن الزيارة المرتقبة مع توتر فى علاقات موريتانيا والمغرب، وتأتى الزيارة بعد بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية مساء أمس الاثنين رفضت فيه تصريحات صادرة عن الأمين العام لحزب الاستقلال المغربى يتحدث فيها عن تبعية موريتانيا للمغرب، وهى التصريحات التى أثارت انتقادات واسعة فى أوساط الموريتانيين.

وأكدت الخارجية المغربية فى بيانها أن المغرب "لديه رغبة صادقة لتطوير علاقاته مع موريتانيا للوصول بها إلى مستوى شراكة استراتيجية، تقوم على الروابط التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين، والثقة والاحترام المتبادل"، وفق نص البيان.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الحكومة المغربية إلى موريتانيا منذ أربع سنوات حين وقع مع نظيره الموريتانى على اتفاقية تتألف من سبعة عشر بندا، كما اتفقت حكومتا البلدين العربيين المطلين على الأطلسى على تحسين التعاون الأمنى بينهما.