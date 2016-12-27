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رئيس لجنة الصيد بدمياط يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة مشاكل بحيرة المنزلة

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رئيس لجنة الصيد بدمياط يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة مشاكل بحيرة المنزلة رئيس لجنة الصيد بدمياط يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة مشاكل بحيرة المنزلة

>دمياط-معتز الشربينى

ناشد سعد محمد رئيس اللجنة الزراعية والصيد فى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليماته بتطهير بحيرة المنزلة والاهتمام بها وتكثيف الحملات الأمنية عليها لوقف التعديات ومواجهة العصابات المسلحة التى تتعدى على صيادى البحيرة.

وقال سعد لـ"اليوم السابع" إن الزراعة والصيد هما عصب الحياة فى ولكن مهنة الصيد أوشكت على الانقراض فى محافظة دمياط، وخاصة الصيد فى بحيرة المنزلة، وأضاف أن البحيرة تعانى العديد من المشكلات منها توقف عمليات التطهرى وتلوث مياه البحيرة وانتشار ورد النيل بخلاف التعديات التى تقع على ارض البحيرة، مشيرا أن ما يقرب من 5 آلاف فدان من أرض البحيرة تم تبويرها وتحويلها إلى مبان وأرضى زراعية تحت مرأى ومسمع من الثروة السمكية.

وأضاف سعد أن كثيرا من الصيادين فى بحيرة المنزلة هجروا مهنتهم وتركوا مراكبهم هربا من الفقر وتهديد العصابات التى تهددهم سواء لسرقة مراكبهم وإنتاجهم من الصيد أو لتبوير البحيرة ليلا ونهارا.

وجه سعد رسالة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة البحيرة وسماع الصيادين والتعرف على مشاكلهم، مضيفا أن أصحاب النفوذ سيطروا على البحيرة ولم يعد بها مكان لصياد.


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