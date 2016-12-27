القمة 113.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً للأهلى

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها بعد غد الخميس، وذلك بعدما تقرر إقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت بدلا من برج العرب مما ترتب عليه إلغاء السفر للإسكندرية ويخوض الأبيض مرانه اليوم قبل إعلان القائمة النهائية .

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الزمالك انضمام كافة اللاعبين بما فيهم أيمن حفنى رغم عدم جاهزيته وصعوبة مشاركته فى اللقاء بالإضافة إلى الثلاثى باسم مرسى و شيكابالا و ستانلى وكذلك أحمد توفيق ليستعد الأبيض كافة أوراقه الرابحة قبل القمة بساعات .