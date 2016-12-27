أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط مصرى قادم من أبو ظبى لمحاولته تهريب 180 ألف جنيه بمطار القاهرة

Google+ Print
بالصور.. ضبط مصرى قادم من أبو ظبى لمحاولته تهريب 180 ألف جنيه بمطار القاهرة بالصور.. ضبط مصرى قادم من أبو ظبى لمحاولته تهريب 180 ألف جنيه بمطار القاهرة

>كتب محمد طنطاوى

احبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى فى تهريب 180 ألف جنية مصرى دون الخضوع للإجراءات التى تنظم دخول النقد للبلاد.

 

وأفاد مصدر جمركى أنه تم الاشتباه في الراكب "السيد ع م" مصرى الجنسية وقادم من دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خطوط الاتحاد القادمة من أبو ظبى، حيث اشتبه به مأمور الجمرك "طاهر خفاجي" وبالعرض على "أميرة عطية" مدير الإدارة تم تأييد الاشتباه.

 

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة لفحص أمتعة الراكب وحقائبه بمعرفة "أمل حسن" و" عمرو الفولي" باشراف "عصام محمدين"واسفرت عن العثور على 180 ألف جنيه داخل جيب سرى.

 

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الأدارة المركزية لجمارك الركاب بالمطار بمصادرة المبلغ المضبوط وتحرير محضر تهريب بحق الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365