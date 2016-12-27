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أمن قنا يضبط طالبين أثناء بيعهما 650 جرامًا من الذهب

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أمن قنا يضبط طالبين أثناء بيعهما 650 جرامًا من الذهب أمن قنا يضبط طالبين أثناء بيعهما 650 جرامًا من الذهب

>قنا - أ.ش.أ

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، القبض على، طالبين بكلية الحقوق، أثناء محاولة بيعهما كمية من المشغولات الذهبية، وزنت نحو 650 جرامًا سرقها أحدهما من شقيقه.

 

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط طالب بكلية الحقوق يدعى "أسامة.م.ت.خ"، 21 عامًا، مقيم قسم الزهور بمحافظة القاهرة، وآخر يدعى "أحمد.إ.ع.ع"، 20 عامًا مقيم بمركز قوص، أثناء محاولتهما بيع كمية من المشغولات الذهبية وزنت نحو 650 جرامًا بمنطقة الصاغة بمدينة قنا.

 

وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بسرقة المشغولات من شقيقه "فنجرى"، 43 عاما – مقاول مقيم القاهرة، لمروره بضائقة مالية واستغل سفره لمحافظة قنا لبيعها بالاشتراك مع المتهم الثانى، وبتفتيش مسكن الأول بمدينة قنا عثر على مبلغ 20 ألف جنيه أقر بأنها ثمن باقى المسروقات.

 

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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