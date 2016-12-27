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رئيس مدينة أشمون: تمهيد الطرق وإنارتها مسئوليتنا لتأمين المواطنين

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رئيس مدينة أشمون: تمهيد الطرق وإنارتها مسئوليتنا لتأمين المواطنين رئيس مدينة أشمون: تمهيد الطرق وإنارتها مسئوليتنا لتأمين المواطنين

>المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون إنه تم إطلاق عدد من الحملات المكبرة لتمهيد الطرق وإنارتها بالعديد من الوحدات المحلية، بإشراف أحمد جمال نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى وخالد النمر نائب رئيس المدينة لشئون المدينة ومجدى رياض مساعد رئيس المدينة.

وأوضح الوراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تسوية طريق سنتريس ساقية أبوشعرة وطريق كفر الحما، وذلك بالاستعانة بالجليدر الخاص بمجلس المدينة وتم تسوية شوارع الفرعونية بطول حوالى 12 كيلو.

وأضاف أنه تم إعادة تأهيل الكشافات التى تم رفعها بعد تركيب لمبات موفرة لحوالى 15 كشافات، بالوحدة المحلية بشما، كما تم بالوحدة المحلية بطهواى وبالتنسيق والتعاون مع شباب كفر الطرينة تم إضاءة مدخل كفر الطراينة وقص وتهذيب الأشجار بالمدخل بطول حوالى 1 كيلو.

وأشار الوراقى إلى أنه تم ترميم البلدورات وإنشاء أحواض الزينة بشارع عبدالمنعم رياض الخلفى، وتم رفع الأتربة بجوار بلدورات شارعى الروضة وبورسعيد.

 


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