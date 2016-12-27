أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأقصر" تستقبل 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا لقضاء أعياد الميلاد

Google+ Print
"الأقصر" تستقبل 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا لقضاء أعياد الميلاد "الأقصر" تستقبل 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا لقضاء أعياد الميلاد

>الأقصر - أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى، مساء الاثنين، عددًا من الرحلات السياحية إلى المدينة، ضمت 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا.

 

واستقبل المطار رحلة من مطار هيثرو بلندن، وعلى متنها 104 سائحين إنجليزى الجنسية، وذلك لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة بالبرين الغربى والشرقى، وقضاء أعياد الميلاد .

 

وفى السياق ذاته، وصل إلى مطار الأقصر، رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى متنها 77 سائحًا إسبانيًا، وذلك لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، والاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365