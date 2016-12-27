"الأقصر" تستقبل 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا لقضاء أعياد الميلاد

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى، مساء الاثنين، عددًا من الرحلات السياحية إلى المدينة، ضمت 181 سائحًا إنجليزيًا وإسبانيًا.

واستقبل المطار رحلة من مطار هيثرو بلندن، وعلى متنها 104 سائحين إنجليزى الجنسية، وذلك لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة بالبرين الغربى والشرقى، وقضاء أعياد الميلاد .

وفى السياق ذاته، وصل إلى مطار الأقصر، رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى متنها 77 سائحًا إسبانيًا، وذلك لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، والاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس.