بعد إعلان تشكيلها النهائى.."قيم البرلمان" تعقد أول اجتماعاتها الاثنين المقبل

كتب – مايكل فارس

قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية، وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن الاجتماع الأول للجنة بعد تشكيلها يوم الأحد، سيكون عقب عرض تشكيلها على الجلسة العامة بمجلس النواب، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل 2 يناير، وذلك لتشكل هيئة مكتبها بانتخاب وكيلين وأمين للسر، ثم بعد ذلك تبدأ فى العمل لنظر ما قد يحال إليها من مكتب المجلس فقط وفقًا للقانون.

وأضاف الطماوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فى اجتماع يوم الاثنين قد يحال لنا أى موضوع من قبل مكتب المجلس، كما سيتم استكمال ما كانت قد بدأت فيه اللجنة من إجراءات بشأن ما أحيل لها فى دور الانعقاد الأول، مضيفًا: "لم يحال للجنة سوى موضوعًا واحدًا" - رافضًا الإفصاح عن تفاصيل بشأنه-.

وتابع الطماوى، طبقًا للائحة المجلس فإن رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية هو نفسه رئيس لجنة القيم، وهو المستشار بهاء أبو شقة، مضيفًا، لم تحدد اللائحة موعدًا محددًا لتشكيل اللجنة خلال دور الانعقاد، ولكن كان يستلزم لتشكيلها أن يتم تشكيل اللجنة العامة أولاً لأنها من تقوم باختيار أعضاء لجنة القيم.

وكانت الجنة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت التشكيل النهائى للجنة القيم برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

وتضم اللجنة كلاً من، النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.