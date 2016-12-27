"مزرعة خاصة" تنهي تصوير مسلسل "العاصوف"

علمت "سيدتي" من مصادرها الخاصة بأن مسلسل "العاصوف" سينتهي تصويره بعد أسبوع من اليوم بعد أن ينهي مشاهده الأخيرة في إحدى المزارع الخاصة، وقد استغرق تصويره أكثر من شهرين.

وينتظر أن يحظى بعض أفراد طاقم العمل بإجازة سريعة، ثم العودة للتحضير للجزء الثالث من مسلسل "سيلفي" الذي تتأهب ورش العمل الخاصة به للانطلاق، ومن المتوقع بقوة عرضه خارج إطار الموسم الرمضاني.

و"العاصوف" مسلسل تراجيدي اجتماعي يستعرض تغيرات الحياة وطبيعتها في العاصمة الرياض خلال 50 عاماً، ويتكون من 150 حلقة تلفزيونية موزعة على خمسة أجزاء في قالب درامي شعبي، كما تعمل عدد من الورش على قدم وساق لعمل المونتاج وإكمال النصوص والسيناريو والحوار للعمل كون كاتب المسلسل الراحل الدكتور عبدالرحمن الوابلي لم يكتب سوى جزأين فقط، الأمر الذي دفع القائمين على المسلسل للاستعانة ببعض المراجع التاريخية التي توثق مراحل مدينة الرياض في فترة الستينات.

والعمل من إنتاج شركة "نوافذ" التابعة للفنان ناصر القصبي، وتأليف د. عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، ويشرف على العمل عبدالرحمن الزايد، وهو من بطولة كل من: ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، وحبيب الحبيب، وليلى السلمان، وسامي حازم، وريم عبدالله، وعبدالعزيز السكيرين، وسناء بكر يونس، وأفنان فؤاد، وريماس منصور.

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