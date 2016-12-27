سلمى رشيد تنشر صوراً من خطوبتها

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " إنستقرام " صورة تضع فيها خاتم خطوبة.

وظهرت على الصورة يد الفنانة ويد خطيبها، دون أن ترفقها بأي تعليق أو معلومات عن هويته.

وفور تداول هذه الصور تلقت الفنانة من محبيها وجمهورها العديد من التهاني والتبريكات بمناسبة خطوبتها ، كما تفاعل الناشطون بشكل كبير معها حيث عبروا عن سعادتهم بخطوبتها، ومتمنين لها في الوقت ذاته السعادة في حياتها الزوجية.

وبينما طالب البعض سلمى رشيد بالكشف عن هوية خطيبها، الذي لم يظهر بالصورة التي قامت بنشرها، حاول آخرون التخمين للكشف عن هوية هذا الخطيب. حيث علقت إحداهن أعتقد انها يد الفنان المغربي محمد رضا.

يذكر أن الفنانة سلمى رشيد خريجة البرنامج الغنائي "أراب آيدول" في نسخته الثانية كانت قد نفت لمرات كثيرة علاقتها بالفنان الفلسطيني محمد عساف بعدما راج عن علاقة حب تجمعهما في حين قالت مصادر إعلامية عربية إن والدة عساف منعت ابنها من الزواج من سلمى رشيد.

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