أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة السادسة من "أبو الملايين": "وضاح" يُطرد من منزله بسبب رسالة "فوفو" الغرامية

Google+ Print
الحلقة السادسة من "أبو الملايين": "وضاح" يُطرد من منزله بسبب رسالة "فوفو" الغرامية الحلقة السادسة من "أبو الملايين": "وضاح" يُطرد من منزله بسبب رسالة "فوفو" الغرامية

كتب : منى السداوي منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "أبو الملايين" إقناع "وضاح" الذي يلعب دورة ناصر القصي، أخيه "فوزي" بعمل مشروع لتجميل الجِمال، بحجة أن تلك المشاريع ستربحه الملايين.

ويشرح "وضاح" تفاصيل المشروع لأخيه، حيث سيتم لب الجمال من إفريقيا وعمل بعض التعديلات عليها حتى تبدو جميلة.

وتضع "فوفو" التي تلعب دورها منى شداد، رسالة غرامية في جيب "وضاح" بدون أن يدري، فتجدها زوجته وتطرده من المنزل، في الوقت الذي تقنع فيه والدة "غادة" المحامية بإيقاع الدكتور "وضاح" في حبها، لكن أخيه "فوزي" يفسد خطتها.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات