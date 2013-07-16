الحلقة السادسة من "أبو الملايين": "وضاح" يُطرد من منزله بسبب رسالة "فوفو" الغرامية

كتب : منى السداوي منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "أبو الملايين" إقناع "وضاح" الذي يلعب دورة ناصر القصي، أخيه "فوزي" بعمل مشروع لتجميل الجِمال، بحجة أن تلك المشاريع ستربحه الملايين.

ويشرح "وضاح" تفاصيل المشروع لأخيه، حيث سيتم لب الجمال من إفريقيا وعمل بعض التعديلات عليها حتى تبدو جميلة.

وتضع "فوفو" التي تلعب دورها منى شداد، رسالة غرامية في جيب "وضاح" بدون أن يدري، فتجدها زوجته وتطرده من المنزل، في الوقت الذي تقنع فيه والدة "غادة" المحامية بإيقاع الدكتور "وضاح" في حبها، لكن أخيه "فوزي" يفسد خطتها.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.