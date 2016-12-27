"Dangal" يتصدر "شبابيك" التذاكر الخليجية

كما كان متوقعاً، حقق فيلم "Dangal"بطولة النجم عامر خان Aamir Khan نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر في دول الخليج العربي، حيث استطاع أن يكسر الأرقام القياسية في أول يوم من عرضه بالشرق الأوسط بإيرادات وصلت الى 3 مليون درهم، بما يعادل 953 ألف دولار.

فيما حقق في اليوم الأول لعرضه في الهند ملايين الدولارات، ووصفه البعض بالافتتاح غير المتوقع من عامر خان، الذي يكسر كل الأرقام القياسية.

وعن الفيلم تدور أحداثه حول المصارع الهندي مهافير سينج، وقصة تدريبه لبناته على المصارعة.

يذكر أن فيلم "Dangal" بدأ بالعرض الأول الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول في دور السينما الهندية.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن