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ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27/12/2016

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27/12/2016 ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27/12/2016

تشهد الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر جرام عيار 21 و 24 بدون مصنعية بمحلات الصاغة بعد تعويم الجنية المصري وتأثير التعويم علي أسعار الذهب اليوم  حيث قد أرتفع سعر جرام الذهب الواحد خلال تعاملات قبل أمس ما يقارب 85 جنيه لكل جرام ذهب و ذلك بالنسبة لجميع الأعيرة الخاصة بالدهب .

هذا حيث ارتفع الذهب اليوم و ذلك بسبب القرار الخاص بالحكومة المصرية بشأن القيام بتعويم الجنيه المصري والذي قد أدي إلي استياء المواطنين ، حيث قد ارتفعت أسعار الذهب و أيضا أسعار الوقود هذا بالاضافة الي ارتفاع أسعار العديد  من السلع الضرورية و ذلك في الجمهورية حيث قد أثر قرار التعويم بالسلب .

اليوم :

عيار 24 : 714 جنيها
عيار 22 : 655 جنيها
عيار 21 : 625 جنيها
عيار 18 : 536 جنيها
عيار 14 : 417 جنيها
عيار 12 : 357 جنيها
الاونصة : 22,214 - 1,132.47$
الجنيه الذهب : 5,000
الكيلو : 714,286

سعر الذهب اليوم بالمصنعية :

هذا و قد ارتفعت اليوم أسعار الذهب مضاف اليها المصنعية و ذلك عكس السوق المحلي حيث سجل الجرام الواحد من الذهب مضاف اليه المصنعية ارتفاع ما يقارب ال85 جنيه و ذلك بالنسبة لكل جرام، حيث و من المرجح بأن تؤثر أسواق المعدن الأصفر بالمصنعية علي الأسواق و ذلك بسبب المتطلبات المصنعية وهي الختم والدمغة ويبقي الذهب مرتبط ارتباط وطيد بسوق العملات وارتفاع أو انخفاض سعر الذهب مرتبط بانخفاض أو ارتفاع العملة الأمريكية .

حيث قد عاود سعر الذهب اليوم سلسله  الارتفاعات  مرة اخري بحيث قد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 620 جنيه وذلك بعدما قد ارتفع في البنوك رسميا الي مبلغ 16.5 جنيه حيث تم تحرير سعر صرف الدولار تماما ، ومع تعويم الجنيه ينتظر ان يرتفع سعر الدولار و الذهب ايضا خاصة وان سعر الذهب في معتمد تماما علي سعر الدولار سواء في البنوك او السوق السوداء .

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رئيس قسم الأخبار

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