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الأرصاد: طقس غير مستقر حتى السبت المقبل وامطار على معظم الأنحاء

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الأرصاد: طقس غير مستقر حتى السبت المقبل وامطار على معظم الأنحاء الأرصاد: طقس غير مستقر حتى السبت المقبل وامطار على معظم الأنحاء

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  انه بعد الأطلاع على أخر خرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الأستقرار خلال الفتره من غد الثلاثاء  حتى السبت  المقبل على الأقل وذلك إستمرارا لحالة عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد خاصة المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط خاصة الغربية منها عند محافظات الأسكندرية ومطروح .

واضاف عبدالعال في بيان للهيئة اليوم،  انه من المتوقع إستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيره والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد تكون مابين  الخفيفه إلى متوسطة الشده على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ووسط سيناء حتى محافظات شمال الصعيد يصاحب ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إعتبارا من يوم الخميس القادم  ليسود طقس بارد نهارا شديد البروده ليلا تصل فيه الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على معظم الطرق،  متابعا "ضمانا لتأمين وسلامة المواطنين وعلى حركة المرور وأخذ الأستعدادت المبكره وكذا لأخذ الأحتياطات اللازمة من  المحافظين للمحافظات المعنيه بتوقع حدوث سوء الأحوال الجوية فيها سوف يتم التأكيد على حالة الطقس المتوقعة من خلال النشرات الجوية التى تذاع يوميا بشكل منتظم من خلال جميع وسائل الأعلام وكذا سيتم إرسال التحذيرات الجوية بشكل يومى لجميع قطاعات الدولة ولكل الساده المحافظين .
وناشد  كل  المحافظين للمحافظات المعنيه بتوقع حدوث سوء الأحوال الجوية فيها بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمه عن سقوط الامطار الغزيره فيها خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء مدينتى ( رفح والعريش) وكذا المسؤولين عن هيئة الموانىء للبحرين الأحمر و المتوسط خلال هذه الفتره .

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