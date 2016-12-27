أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى دبى... الطاولة الـvip بـ60 ألف جنيه

يحيى النجم عمرو دياب حفل ليلة رأس السنة فى دبى يوم 31 ديسمبر، وهو الحفل الذى تشارك فى إحيائه النجمة اللبنانية ميريام فارس، ووصلت أسعار تذاكر حفل فى فئة العادية إلى 390 درهما، فيما تأتى عروض الطاولة الـvip، إلى 12 ألف درهم أى ما يعادل 60 ألف جنيه بالمصرى، وطاولة vvip، وتصل إلى 5 آلاف درهم أى ما يعادل 25 ألف جنيه.

وكان عمرو دياب قد انتهى قبل أيام من تصوير كليب أغنية "معاك قلبى" التى طرحها ضمن ألبومه الأخير "أحلى وأحلى" إنتاج شركة "ناى"، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن محمد النادى وتوزيع أسامة الهندى ومهندس صوت حسين بركات، وقد حققت الأغنية ما يزيد على 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والكليب تم تصويره فى منطقة القلعة وأخرجه هادى الباجورى

شبكةعيونالإخبارية

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