حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27/12/2016.. اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك للتخلص من "كراكيب حياتك"

كتبت مى الشامى

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لبرج الجوزاء -من 21 مايو إلى 21 يونيو- ويتميز أبناء برج الجوزاء بأنهم عاطفيون جدا وهو من الأبراج الهوائية، وأهم المشاهير ذلك البرج جونى ديب وأنجلينا جولى.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك للتخلص من "كراكيب" مكتبك وليصبح منظما، قد يكون لديك العروض وبعض الأوراق من أسابيع أو أشهر، أودعها بنظام لتناسب احتياجاتك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تكوين الكواكب يمنحك الإذن الكامل أن تكون نفسك، وبما أنك عموما تستطيع أن تفعل أى شىء آخر ولكن كن أنت، الناس تجدك مختلفا ومثيرا لتكن معك، وسوف تحتاج أيضا إلى معرفة السر وراء الكاريزما الطبيعية الخاصة بك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

لديك اليوم خاصة استعداد لمساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم، تحتاج لبعض الهدوء لإنجاز ما يواجهك من مهام، لا تتردد فى الخروج فى نزهة أو الترويح عن نفسك، قم بشراء كتب جديدة، أو اخرج فى نزهة منفردة لتشعر بحالة صحية أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

سوف تتلاءم مع حالتك اليوم، والأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لك، وذلك للاستفادة من الطاقة، وسوف تجد أن تتمكن من تحقيق الكثير مع القليل جدا من الجهد، يجب أن تحترم الآخرين، هناك شىء يحتاج إلى القيام به بدقة وكفاءة.