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حظك اليوم برج الأسد 27/12/2016.. تبحث عن الاستقلالية بحياتك

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حظك اليوم برج الأسد 27/12/2016.. تبحث عن الاستقلالية بحياتك حظك اليوم برج الأسد 27/12/2016.. تبحث عن الاستقلالية بحياتك

>كتبت مى الشامى

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لبرج الأسد، الذى تمر الشمس به من 22 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز برج الأسد النارى أنه ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى وإيجابى.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى

هناك مشكلة قد بدأت توضح لك وهى التى كنت قد تتصارع بالتعاون مع حياتك المهنية، الأهداف طويلة الأجل التى تبدو مستحيلة هى الآن فى متناول يديك، التفت إلى ما يقوله الآخرون اليوم فلديهم بعض الإجابات لك.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى

اليوم مناسب للتغيير الإبداعى، لديك شعور "خنق" فى علاقتك الحالية، وربما لن ترغب فى الاستمرار فيها، قد تقرر اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على شخصيتك، وعلى الرغم من أنك قد تميل إلى فعل شىء جذرى إلا أن هناك احتمالات بأنك سوف تتبنى نهجا معقولا وإجراء تغييرات تدريجيا.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى

تحتاج إلى تطبيق البرنامج الخاص بك، وممارسة رحلتك المعتادة إلى صالة الألعاب الرياضية، استخدام صوتك، الغناء بصوت عال فى السيارة أو فى الحمام للتخلص من الطاقة السلبية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

سوف تبقى على رأس القائمة اليوم، لذلك اغتنم هذه الفرصة لاتخاذ قرارات عقلانية حول القضايا الأكثر حدة على طاولتك، لا تنشغل بالدراما العاطفية المعتاد، يجب أن تحصر عدد المواضيع الرئيسية لليوم الذى سوف تساعدك على تحقيق أهدافك.


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مصر 365

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