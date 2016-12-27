حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت الأسعد حظا بين الأبراج من الناحية المهنية

كتبت أسماء زيدان

ينتمى أبناء برج العذراء إلى الأبراج الترابية، حيث يتسمون بالطابع المحافظ فى مختلف أنحاء الحياة، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى

اليوم تبدأ معك بداية رائعة فأنت عرضة للترقية، كما أنك الأسعد حظا بين أبناء الأبراج المختلفة، فلمن لا يعملون هناك فرصة لعمل جديد، ويبدو أن الأوضاع المالية ستتحسن بزيادة دخلك.

العذراء على الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التمتع بالأوقات الرومانسية مع شريك الحياة، ومع استرخائك اليوم تأتى الفرصة للانغماس فى بعض الأنشطة البسيطة والممتعة مع الشريك.

العذراء على الصعيد الصحى

هذا يوم جيد لصحتك، ولكن تجنب الإجهاد حتى لا يكون له تأثير سلبى على صحتك، ويمكنك تجنب ذلك بسهولة إذا كان يمكنك التعامل مع السؤال الذى يسبب لك القلق، فتحتاج إلى فهم أن مفتاح الحفاظ على الصحة الجيدة هو فى أيدك.

توقعات علماء الفلك للمرحلة المقبلة

على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشىء إلا أنك لن تأجل مسئولياتك، وعليك المضى قدماً بمسار العمل بعيدا عن الشكوى لاستكمال المهام الخاصة بك، فلا يجب الانتهاء من الأعمال بطريقة مهملة، وعليك إعطاء أفضل ما لديك وسوف تجنى بالتأكيد المكافآت فى المستقبل.