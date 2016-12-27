أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. حركات الكواكب تؤثر على استقرارك العاطفى

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. حركات الكواكب تؤثر على استقرارك العاطفى برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. حركات الكواكب تؤثر على استقرارك العاطفى

>

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يُهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصا محبا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى

أنت بصدد تقديم خطة بديلة لعدد من الأفكار التى كان من المفترض أن تنفذها اليوم، وخطتك البديلة ستتعلق باكتشاف كم كبير من الحقائق والمعلومات التى ستساعدك فى الوصول أحد الأشخاص المقربين.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى

حركات الكواكب اليوم لا تسمح لك بقضاء وقت مميز مع شريك حياتك، اضطرابات كثيرة سوف تهدد علاقتك بالحبيب اليوم، وعليك أن تتجاوز هذه المرحلة حتى تحافظ على علاقتك.

 

على الصعيد الصحى

أنت من الشخصيات التى تسعى للحفاظ على حالتها الصحية، لذلك لا بد من تطوير العادات الإيجابية فى حياتك، وتناول النباتات الخضراء بكثرة يساعدك على تحقيق التوازن الصحى لجسمك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن تسيطر عليه مشاعر الإحباط بسبب عدم قدرته على تسيير الأمور بالشكل الذى يريده، وعليك ألا تسلط جهودك على تحسين جودة العمل فقط، لكن ركز جيداً فى حياتك الشخصية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى