برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. حركات الكواكب تؤثر على استقرارك العاطفى

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يُهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصا محبا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

أنت بصدد تقديم خطة بديلة لعدد من الأفكار التى كان من المفترض أن تنفذها اليوم، وخطتك البديلة ستتعلق باكتشاف كم كبير من الحقائق والمعلومات التى ستساعدك فى الوصول أحد الأشخاص المقربين.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

حركات الكواكب اليوم لا تسمح لك بقضاء وقت مميز مع شريك حياتك، اضطرابات كثيرة سوف تهدد علاقتك بالحبيب اليوم، وعليك أن تتجاوز هذه المرحلة حتى تحافظ على علاقتك.

على الصعيد الصحى

أنت من الشخصيات التى تسعى للحفاظ على حالتها الصحية، لذلك لا بد من تطوير العادات الإيجابية فى حياتك، وتناول النباتات الخضراء بكثرة يساعدك على تحقيق التوازن الصحى لجسمك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن تسيطر عليه مشاعر الإحباط بسبب عدم قدرته على تسيير الأمور بالشكل الذى يريده، وعليك ألا تسلط جهودك على تحسين جودة العمل فقط، لكن ركز جيداً فى حياتك الشخصية.