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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. يوم ناجح على الصعيد المهنى

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. يوم ناجح على الصعيد المهنى برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. يوم ناجح على الصعيد المهنى

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لمواليد نقدم لهم اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

الحظ اليوم يحالفك، وتخطو عددا من الخطوات الناجحة فى حياتك المهنية، وتقترب من الترقيات بعد ثناء رؤسائك على أدائك المهنى فى الفترة الأخيرة.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى

بالرغم من الفوضى المسيطرة على حياتك الشخصية فى الفترة الأخيرة إلا أن علاقتك بشريك حياتك ستصل إلى مرحلة السحر وتعيش يوما رومانسيا تجدد به دماء العلاقة.

 

على الصعيد الصحى

ابتعدت عن ممارسة الرياضة فى الفترة السابقة الأمر الذى أدى إلى تراجع مستوى لياقتك البدنية، وعليك تنظيم وقتك والعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام مع مراعاة الحالة الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يشعر بحماس وطاقة تدفعه إلى تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة فى العمل، كذلك الرغبة فى القيام بعدد من الأنشطة الرياضية التى تعيد إليك الحيوية من الجديد.


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مصر 365

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