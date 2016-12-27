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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم جيد للرياضيين لحصد البطولات

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم جيد للرياضيين لحصد البطولات حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم جيد للرياضيين لحصد البطولات

>كتبت أسماء زيدان

ينتمى أبناء برج الميزان إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالتفكير بطريقة عقلانية، ويميلون للتخطيط والعمل فى صمت لتحقيق الأهداف، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

اليوم تعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء والعملاء، ولذلك فاليوم جيد لاستكشاف شىء جديد، حيث يتطلب الأمر منك مثابرة، وللذين يمرون بصحة سيئة يمكنهم مباشرة أعمالهم من المنزل، وهذا سيؤدى لتحسين نوعية العمل بشكل غير متوقع.

 

الميزان على الصعيد العاطفى

إنه ليوم جيد لاستيعاب الكثير من الأشياء، وتتجنب بذلك عددا من المعارك التافهة، ولكن بعض الأوقات تحتاج فيها إلى الكلام إذا كان موقف وسلوك شريك الحياة يزعجك، وبهذا فالأمور تتحرك نحو التحسين، فأنت تلتزم بالقيم والمبادئ الخاصة بك وتتصرف فى إطارها.

 

الميزان على الصعيد الصحى

اليوم تشعر بالنشاط كما أنه يخلو من الإجهاد، وتستطيع تحمل مسؤولية محيطك والناس من حولك، فتشع لمن حولك بطاقة إيجابية مليئة بالحماس، كما أنه يوم جيد للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالرياضة والذين من المحتمل أن يحققوا نجاحا كبيرا.

 

توقعات علماء الفلك للمرحلة التالية

تناقش بكل ما تملك من جهد حل القضية المركزية التى تسيطر على حياتك، وهناك احتمالات كبيرة لتذهب بعيداً عن الالتزامات الاجتماعية والمالية، لذا عليك أن تعلم أن السرعة لن تحل أى شىء بطريقة بناءة وأن الصبر هو مفتاح الفرج.


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مصر 365

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