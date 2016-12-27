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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية الفترة المقبلة

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية الفترة المقبلة حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية الفترة المقبلة

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طموحة، مجتهدة، تهتم دائمًا بشريك حياتها، هذه هى أبرز صفات امرأة ، الذى نقدم له اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر توقعات علماء الفلك له على كل المستوى الصحى والعاطفى والمهنى.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى

أنت الآن قادر على استعداد للبدء فى علاقة عاطفية جديدة، ولكن عليك فى البداية الاستغناء عن العلاقات القديمة، فأنت الآن بكامل طاقتك العاطفية، وعلى استعداد أن تتخذ خطوات جادة فى علاقتك العاطفية.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى

صديق قديم يكون سببًا فى زيادة دخلك بشكل كبير وغير متوقع، فمن الممكن أن يساعدك فى الحصول على وظيفة مُربحة، والتى قد تكون سببًا كذلك فى تغيير مسار حياتك المهنية بالكامل.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى

على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة إلا أنك ستكون هذا الصباح غير قادر على النهوض من السرير، ربما تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك من الجديد، لذا ينصحك علماء الفلك بالحصول على قسط من الراحة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

 

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

اليوم ستشعر ببعض الحزن، فعلى الرغم من أنك تشعر بالسعادة اتجاه حياتك العاطفية، إلا أن هناك بعض الأمور التى ستحدث وتعكر صفوك، عليك أن تتجاوز عنها حتى يمر اليوم بسلام.

 


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مصر 365

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