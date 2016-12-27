أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

ارتفاع جنوني في أسعار الدولار اليوم الاثنين 27/12/2016

Google+ Print
ارتفاع جنوني في أسعار الدولار اليوم الاثنين 27/12/2016 ارتفاع جنوني في أسعار الدولار اليوم الاثنين 27/12/2016

اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر فى البنوك والسوق السوداء ، حيث كانت الدولار قد إستقرت فى البنوك وواجهتها إرتفاعات قوية فى السوق السوداء لدرجة جعلت سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء ويصل قرابة 20 جنيه للمرة الاولى مقابل الجنيه المصرى وسط ندرة المعروض وزيادة الطلب على الدولار .

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.25 

مصرف أبو ظبي الإسلامي : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.30 

بنك التعمير والإسكان : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.30 

بنك إيران للتنمية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.20 

إتش إس بي سي مصر : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.50

البنك المصري الخليجي : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.10 

البنك المصري لتنمية الصادرات : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.20 

بنك البركة مصر : سعر الشراء 18.89 ، سعر البيع 19.30 

البنك العربي مصر : سعر الشراء 18.85 ، سعر البيع 19.00

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.14 

بنك الإسكندرية : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 18.95 

بنك بلوم مصر : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.10 

بنك قناة السويس : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 18.95

البنك العربي اﻷفريقي الدولي : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.20 

بنك فيصل الإسلامي المصري : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.75 

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

المصرف المتحد : سعر الشراء 18.70 ، سعر البيع 19.10 

البنك اﻷهلي اليوناني : سعر الشراء 18.70 ، سعر البيع 19.30 

بنك القاهرة : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.90

البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

البنك اﻷهلي المصري : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85 

بنك مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

كريدي أجريكول مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء  فى السوق السوداء ووصل إلى 19.85 للشراء مع توقعات بإرتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء لزيادة الطلب على الدولار، وزادت حركات الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل إنخفاض المعروض منه مما أدي لحدوث حالة إرتفاع فى السوق السوداء وإستقرار بالبنوك .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر