ارتفاع جنوني في أسعار الدولار اليوم الاثنين 27/12/2016

سمر العشري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر فى البنوك والسوق السوداء ، حيث كانت أسعار الدولار قد إستقرت فى البنوك وواجهتها إرتفاعات قوية فى السوق السوداء لدرجة جعلت سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء ويصل قرابة 20 جنيه للمرة الاولى مقابل الجنيه المصرى وسط ندرة المعروض وزيادة الطلب على الدولار .

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.25

مصرف أبو ظبي الإسلامي : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.30

بنك التعمير والإسكان : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.30

بنك مصر إيران للتنمية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.20

إتش إس بي سي مصر : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.50

البنك المصري الخليجي : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.10

البنك المصري لتنمية الصادرات : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.20

بنك البركة مصر : سعر الشراء 18.89 ، سعر البيع 19.30

البنك العربي مصر : سعر الشراء 18.85 ، سعر البيع 19.00

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.14

بنك الإسكندرية : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 18.95

بنك بلوم مصر : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.10

بنك قناة السويس : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 18.95

البنك العربي اﻷفريقي الدولي : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.20

بنك فيصل الإسلامي المصري : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.75

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

المصرف المتحد : سعر الشراء 18.70 ، سعر البيع 19.10

البنك اﻷهلي اليوناني : سعر الشراء 18.70 ، سعر البيع 19.30

بنك القاهرة : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.90

البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

البنك اﻷهلي المصري : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

بنك مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

كريدي أجريكول مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء ووصل إلى 19.85 للشراء مع توقعات بإرتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء لزيادة الطلب على الدولار، وزادت حركات الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل إنخفاض المعروض منه مما أدي لحدوث حالة إرتفاع فى السوق السوداء وإستقرار بالبنوك .

شبكةعيونالإخبارية

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