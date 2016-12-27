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ميزانية الشفافية.. اقتصاد المملكة بخير

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بعث إعلان الميزانية للعام المالي 1438/1439هـ، رسالة اطمئنان حول متانة الاقتصاد السعودي، وقدرة المملكة على التكيف مع التقلبات الحادة للاقتصاد العالمي، وتراجع النفط، وقال خبراء اقتصاديون خلال ندوة الثلاثاء إن الميزانية التي أظهرت مستوى غير مسبوق من الشفافية والإفصاح رسمت صورة متفائلة للمستقبل، وأكدت قدرة المملكة على الاستمرار في الإنفاق التوسعي بأسلوب منضبط يراعي ظروف الاقتصاد الدولي ويلبي في الوقت نفسه طموحات وتطلعات المواطن، ودعا الخبراء إلى إستراتيجية فاعلة لمواجهة الأزمات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، كما شددوا على أهمية تطوير وتدريب الموارد البشرية وتأهيل شباب الوطن للمنافسة.

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