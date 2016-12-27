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أمانة القصيم تنهي تنفيذ امتداد المحور الغربي في بريدة

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م. عبدالعزيز السحيباني

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ امتداد المحور الغربي لطرق بريدة (شارع الستين شرق المعارض) وذلك من خلال إدارة تنفيذ وتأهيل الطرق الرئيسية بوكالة الأمانة للدراسات والإشراف.

وأوضح وكيل الأمين للدراسات والإشراف م. عبدالعزيز السحيباني أن هذا الطريق يمثل محورا هاما للحركة شمال بريدة حيث يربط الدائري الشمالي مع طريق الأمير نايف ومحور مهم للتنمية العمرانية والسكانية شمال بريدة حيث يتجه نمو المدينة شمالاً وناقلاً مهما للحركة بالتوازي مع كل من طريق الملك عبدالله وطريق عمر بن الخطاب شرقاً وطريق الملك عبدالعزيز غرباً.

وأشار م.السحيباني بأنه تم تنفيذ الطريق بطول كليوين وعرض (60) متر، حيث يتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع طرق مستقبلية للخدمة، موضحاً أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ أعمدة الإضاءة على طول الطريق وتم تنفيذ أعمال السفلته للطريق على أعلى المواصفات بطبقتين من الاسفلت بسمك سبعة سم كطبقة أسفلت أساسية وطبقة سطحية بسمك أربعة سم.

واختتم م.السحيباني تصريحه بأن أمانة منطقة القصيم مستمرة بتنفيذ عدد من المحاور الأخرى كطريق السلام وطريق على بن أبي طالب رضي الله عنه وطريق الملك سلمان وامتداد شارع القناة.

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شارع الستين شرق المعارض ببريدة بعد الانتهاء من تنفيذه

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