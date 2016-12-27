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«محلي الزلفي» يناقش تحويل المعهد الثانوي الصناعي إلى كلية تقنية للبنات

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«محلي الزلفي» يناقش تحويل المعهد الثانوي الصناعي إلى كلية تقنية للبنات «محلي الزلفي» يناقش تحويل المعهد الثانوي الصناعي إلى كلية تقنية للبنات

ترأس محافظ الزلفي المكلف محمد الجرباء، الجلسة الثانية للمجلس المحلي في دورته الـ16، حيث استهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المحلي وقد تم مناقشة جدول الأعمال المشتمل على عدد من المواضيع، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة.

وبحسب سكرتير المجلس المحلي عبدالرحمن الجبر، تم مناقشة إنشاء لجنة أدبية في المحافظة، وبحث الإسراع في تنفيذ توسعة المستشفى لحاجة المواطنين والمحافظة لذلك، ومناقشة الاستفادة من مياه السدود الموجودة في المحافظة، وتفعيل مركز قياس ليشمل طلبة الجامعات وكذلك المعلمين والمعلمات، كما تم التباحث حول وضع روضة السبلة، وردم مجاري السيول لاستفادة الروضة من المياه، و تحويل المعهد الثانوي الصناعي إلى كلية تقنية للبنات، وإقرار جمعية لذوي الإعاقة الحركية، واعتماد لجنة لهواة الرسم والتصوير، على أن تكون تحت مظلة التنمية الاجتماعية.

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