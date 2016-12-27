أمير تبوك يقدر جهود «تراحم» لرعاية السجناء وأسرهم

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بأهمية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به لجنة رعاية السجناء وأسرهم، لمتابعة ورعاية أحوال السجناء وأسرهم في المنطقة، في ظل ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- من رعاية وإهتمام بالسجناء وأسرهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس بمكتبه في الإمارة رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم "تراحم" أحمد بن عطية الحارثي، الذي قدم لسموه تقريراً عن مناشط وأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

من جهته أعرب الحارثي عن شكرهم وتقديرهم في اللجنة على دعم ورعاية سمو أمير منطقة تبوك لجهود اللجنة وما تقدمه من برامج.