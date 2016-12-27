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فيصل بن مشعل يثمن جهود ملتقى لجان التنمية في القصيم

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فيصل بن مشعل يثمن جهود ملتقى لجان التنمية في القصيم فيصل بن مشعل يثمن جهود ملتقى لجان التنمية في القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة امس، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلال المانع، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه، وإطلاعه على ملتقى لجان التنمية بمنطقة القصيم الذي تنظمه لجنة التنمية بمحافظة عيون الجواء خلال شهر جمادى الأولى ، وندوة "الوعي الأمني" .

وثمَّن سمو أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكداً أن المجتمع يحتاج إلى مثل هذه البرامج المهمة التي تسهم في تطوير قدراتهم والاستفادة من أوقات فراغهم بما يفيدهم، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، وأن تثمر أفكارهم ومقترحاتهم بكل ما هو نافع.

وبين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ان الملتقى عنوانه "تنمية ووعي" ويهدف إلى بناء برامج تنموية تنفذها لجان التنمية بالمنطقة، وتستهدف تنمية ووعي أفراد المجتمع من خلال المحاور التي تتناول قيمة الوعي الإعلامي، وتنمية الوعي الاجتماعي، وتنمية الوعي الأسري، وتنمية الوعي الأمني.

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