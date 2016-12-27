مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب عمرو جاب الله

يعود قطار الدورى للانطلاق بعد انتهاء مواجهات كأس مصر التى أقيمت على مدار الأيام الأخيرة حيث تنطلق اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 أولى مباريات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى والمقرر ختامها يوم الجمعة المقبل حيث ستتوقف البطولة نظراً لبدء استعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى

يقام اليوم مباراتين فى الدورى حيث يستضيف سموحة السكندرى نظيره النصر للتعدين فى الخامسة مساءاً على استاد حرس الحدود بالمكس، كما يحل طلائع الجيش ضيفاً على إنبى فى السابعة والنصف مساءاً على استاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل مباريات الدورى المصرى الممتاز فى نسخته الحالية عبر قنوات "أون سبورت" والنيل للرياضة.

طموحات سموحة والتعدين

فى المباراة الأولى، يتطلع سموحة لحصد الثلاث نقاط أمام التعدين للوصول إلى النقطة 30 فى محاولات الزحف نحو المربع الذهبى حيث يحتل الفريق السكندرى حالياً المركز الخامس برصيد 27 نقطة فيما يسعى التعدين لتحقيق مفاجأة وخطف ثلاث نقاط تُبعده عن منطقة الخطورة حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

طموحات إنبى وطلائع الجيش

بينما فى اللقاء الثانى، يسعى إنبى تحت قيادة طارق العشرى، لتحقيق أول فوز فى الدورى تحت قيادته الفنية خاصة لتحسين وضع الفريق فى جدول الترتيب حيث يحتل المارد البترولى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة لكنه يصطدم بطموحات طلائع الجيش صاحب المركز السادس بـ26 نقطة.